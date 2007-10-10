Ющенко зробив пропозицію Адамкусу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує литовській стороні участь України у реалізації будівництва нової АЕС на заміщення діючої на території Литви Ігналінської станції.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, таку пропозицію В.ЮЩЕНКО висловив під час сьогоднішньої зустрічі у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Валдасом АДАМКУСОМ.

Одне з головних питань, що обговорювалося під час зустрічі, - Енергетичний саміт, який сьогодні розпочинає роботу у столиці Литви.

В.АДАМКУС, зокрема, висловив сподівання, що у Вільнюсі учасники Саміту зможуть вийти на чіткий договір щодо реалізації литовсько-польського проекту енергетичного мосту та угоду щодо енергетичної співпраці у контексті реалізації проекту нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцьк.

Глави держав також порушили тему співпраці України та Литви у галузі електроенергетики.

Президент Литви під час зустрічі також відзначив демократичність та законність проведених в Україні позачергових виборів до Верховної Ради.

З цього приводу В.ЮЩЕНКО зазначив: «Ці вибори продемонстрували знакову річ – Україна змогла вперше за свою історію провести позачергові вибори демократично і прозоро. Тепер лишилося сформувати коаліцію, уряд і запропонувати опозиції гідні умови для діяльності».