БЮТ не збирається влаштовувати аукціон для Литвина

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ стверджує, що формування демократичної коаліції відбудеться впродовж першого тижня після офіційного відкриття сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

«Я вважаю, що демократична коаліція буде сформована протягом першого тижня після початку роботи нової ВР», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що сьогодні від БЮТ і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» працює спільна група, яка доробляє програму діяльності нового Кабміну. За його словами, жодних протиріч щодо цієї програми не виникає.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що робочою назвою програми є «Український прорив: для людей, а не для політиків».

Він висловив переконання, що між БЮТ і НУ-НС не виникне протиріч при розподілі посад. «Я переконаний, що у нас не виникне з цим проблем», - сказав О.ТУРЧИНОВ. При цьому він відмовився точно назвати, які сфери впливу в новому уряді відносено до кожної з політичних сил. «Для нас це не головне, оскільки головною метою є прискорення формування уряду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також нагадав, що згідно з попередньо підписаною угодою, посади у новому уряді між БЮТ та НУ-НС розподілятимуться за принципом 50 на 50. «Це нормальні поступки з нашого боку, незважаючи на те, що БЮТ набрав більшу кількість голосів на виборах», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання, яким чином проходять переговори з Блоком Литвина щодо його приєднання до коаліції, О.ТУРЧИНОВ нагадав, що у БЮТ і НУ-НС достатньо голосів, аби самим сформувати коаліцію. «Ми не будемо чекати і створимо коаліцію самі», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що у питанні приєднання Блоку Литвина до коаліції БЮТ і НУ-НС не потрібно вдаватися до якихось торгів посадами. «Ми не хочемо робити аукціон, хто і що більше запропонує. Говорити про якісь квоти можна тільки після того, як буде оголошено про бажання конкретної політичної сили приєднатися до коаліції», - сказав один з лідерів БЮТ.