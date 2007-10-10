ЦВК зобов`язала 16 окружкомів ще раз переписати протоколи

Сьогодні Центральна виборча комісія розглянула і прийняла 17 "уточнених" протоколів окружних виборчих комісій (ОВК). Про це ЛІГАБізнесІнформ повідомили в прес-службі Центрвиборчкому.

При цьому ЦВК зобов`язала 16 ОВК (із згаданих сімнадцяти) внести зміни і ще раз скласти "уточнені" протоколи. Зараз в роботі Центрвиборчкому оголошена перерва. ЦВК відновить роботу завтра і продовжить приймати "уточнені" протоколи окружкомів.

Як повідомлялося, вже всі 225 окружних виборчих комісій передали протоколи про підсумки голосування на дострокових парламентських виборах 30 вересня в ЦВК, але у зв`язку з тим, що в частині протоколів були виявлені помилки, комісія зобов`язала ОВК внести зміни і подати "уточнені" протоколи.