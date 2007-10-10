Турчинов: найбільша боротьба зараз іде за посаду прем`єра

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що найбільша боротьба зараз ітиме за посаду прем`єр-міністра України.

Про це він сказав в ефірі “5-го каналу”, відзначивши, що між БЮТ і "Нашою Україною - Народною Самообороною" не існує зараз розподілу сфер відповідальності й посад.

За його словами, найбільша боротьба зараз ітиме за посаду прем`єра. "Наші опоненти дуже бояться, що Юлія ТИМОШЕНКО займе цю посаду. Вони розуміють, що вона не дасть красти й зловживати владою. Тому найжорсткіша боротьба буде навколо цієї посади. Як тільки це відбудеться, то уряд буде сформовано протягом двох годин", - запевнив один з лідерів БЮТ.

При цьому О.ТУРЧИНОВ зазначив, що зараз допрацьовується програма уряду, а про розподіл посад не йдеться.

"Що стосується кадрового потенціалу, тут у нас немає проблем зайняти будь-яку посаду. І сьогодні не йдеться про посади", - запевнив він.

"Але, безумовно, у прем`єр-міністра ТИМОШЕНКО повинні бути важелі, щоб впливати на ситуацію в країні і стратегічні позиції в уряді. Це зрозуміло, і питань нема. Але не йдеться про те, що саме така посада чи інша", - цитує О.ТУРЧИНОВА “Українська правда”.

Щодо можливості того, що він особисто може посісти посаду керівника Міністерства внутрішніх справ, О.ТУРЧИНОВ сказав, що може працювати на будь-якій посаді.

"Я людина команди й, залежно від ситуації, виконаю свій обов`язок на будь-якій посаді - я працював головою СБУ, хоча я доктор економічних наук і для мене не проблема працювати в економічному блоці. Будь-яка посада, яка дозволятиме посилити позиції нашої команди, я буду на ній чесно працювати. І буду задоволений, і коли просто лишусь депутатом", - додав один з лідерів БЮТ.

Не бачить О.ТУРЧИНОВ проблем і в питанні формування коаліції. Він наголосив, що як тільки будуть оголошені результати виборів і відбудеться легітимізація парламенту, в цей же час буде легітимізована і коаліція.

"Я не бачу тут проблеми, бо ще на початку лютого ми підписали угоду з нашими партнерами. БЮТ пішов на те, що, незважаючи на перевагу в два рази, ми погодились тоді й зараз, і 50% посад віддаємо союзникам. Сподіваюсь, що і у наших союзників позиція не змінились", - зазначив О.ТУРЧИНОВ.