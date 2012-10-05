США привітали Іванішвілі з перемогою
Держсекретар США Хілларі Клінтон привітала по телефону лідера блоку "Грузинська мрія" Бідзіну Іванішвілі з перемогою на парламентських виборах у Грузії.
За інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Іванішвілі в соціальній мережі Facebook, держсекретар привітала Іванішвілі та його команду з перемогою і подякувала йому за прагнення ще більше поглибити взаємини між Грузією і США.
У телефонній розмові сторони наголосили на "важливості стратегічного партнерства, а також подальшій співпраці між країнами".
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Зі свого боку, Бідзіна Іванішвілі вдзначив важливий внесок США у демократичний розвиток Грузії, - йдеться в повідомленні.Раніше, нагадує РІА "Новости", Іванішвілі заявив, що свій перший закордонний візит після перемоги його коаліції на парламентських виборах він здійснить до США і додав, що американці відігравали важливу роль до і під час виборів в Грузії і зробили великий внесок "у розвиток демократичних інституцій у Грузії ".
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Адміністрація президента Грузії поширила в четвер заяву про те, що за ініціативою держсекретаря США Хілларі Клінтон відбулася її телефонна розмова з президентом Михайлом Саакашвілі. У заяві наголошується, що головною темою цієї розмови був післявиборчий період у країні.