Лідер опозиції Грузії хоче повернути собі громадянство і стати прем'єром
10:42, 02 жовтня 2012Світ
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Лідер коаліції "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі сподівається, що поверне собі громадянство Грузії і буде затверджений на посаді прем'єр-міністра.
Іванішвілі хоче знову стати грузином
Про це Іванішвілі заявив в ефірі свого "9-го каналу", пише Грузия-Онлайн.
"Я не скористався цим списком. Один голос втратили. Я, як європеєць, не дозволив собі використати таку Конституцію. Зараз, коли буде оформлена наша перемога, суд стане схожим на суд. Сподіваюся, що мені буде повернуто громадянство Грузії і буду затверджений парламентом на посаді прем'єр міністра ", - заявив Іванішвілі.
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