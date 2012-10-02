Лідер опозиції Грузії хоче повернути собі громадянство і стати прем'єром

Про це Іванішвілі заявив в ефірі свого "​​9-го каналу", пише Грузия-Онлайн.

"Я не скористався цим списком. Один голос втратили. Я, як європеєць, не дозволив собі використати таку Конституцію. Зараз, коли буде оформлена наша перемога, суд стане схожим на суд. Сподіваюся, що мені буде повернуто громадянство Грузії і буду затверджений парламентом на посаді прем'єр міністра ", - заявив Іванішвілі.