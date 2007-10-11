Губернатор Херсонщини: проблема розрахунку за газ існує тільки в голові міністра

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ вважає, що «проблема розрахунків за газ є віртуальною та існує лише в голові міністра палива та енергетики».

Як передає кореспондент УНІАН, Управління у справах преси та інформації Херсонської ОДА оприлюднила заяву Б.СІЛЕНКОВА стосовно заяв міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА про нібито «великі» проблеми з розрахунками споживачів Херсонської області за газ.

Зокрема, в заяві Б.СІЛЕНКОВ спростовує це, і повідомляє, що «за січень-вересень рівень розрахунків за спожитий у поточному році природний газ у розрізі категорій споживачів перед ВАТ “Херсонгаз” становить: населення – 99,6%, організації та установи, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, – 99,5%, у тому числі: з державного бюджету – 101,2%, місцевих – 99,1%. ВАТ “Херсонгаз” розрахувалося з ДК “Газ України” за природний газ, спожитий населенням, на 95%, бюджетною сферою – на 97%”.

У заяві зазначається, що загалом теплопостачальні підприємства області спожили природного газу на 49,79 млн. грн., сплатили - 40,46 млн. грн., або 81 відсоток. “Необхідно зазначити, що постачальник природного газу ДК „Газ України" 16,91 млн. грн., або 42 відсотка від загальної суми, зарахував як погашення заборгованості 2006 року, що є найвищим показником серед регіонів в Україні», наголошує губернатор.

“Використання постачальником такої методики розподілу коштів дозволило йому штучно знизити рівень розрахунків поточного року до рівня 47%. Саме про такий відсоток постійно й наголошує пан БОЙКО”, - йдеться в заяві Б.СІЛЕНКОВА. Тобто, наголошує голова Херсонської ОДА, “єдина і головна причина «низьких» розрахунків теплопостачальних підприємств області за спожитий ними у 2007 році природний газ – зарахування постачальником природного газу ДК “Газ України” значної частини коштів, виплачених підприємствами теплопостачання області за газ спожитий у 2007 році, як погашення боргів за минулий рік. При цьому він зауважує, що зарахування постачальником коштів у рахунок погашення боргів за 2006 рік у цілому по Україні складає 10% від оплачених підприємствами теплопостачання, у той же час по Херсонській області – 42%.

«Враховуючи викладене, вважаю, що проблеми розрахунків, про які міністр палива та енергетики постійно говорить протягом останніх місяців, і якими він вводить в оману уряд і громадськість, є віртуальною та існує виключно в голові самого міністра», - підсумовує заяву Херсонський губернатор.

Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що планує ініціювати розгляд кадрових питань щодо деяких губернаторів за підсумками засідання КМУ, яке проходило за участю голів обласних державних адміністрацій.

В ході засідання Кабміну, присвяченого розгляду ситуації з підготовкою України до зими, прем`єр повідомив, що найнижчі показники з розрахунків за тепло і газ - в Харківській (74%), Кіровоградській (73%), Луганській (70%), Дніпропетровській (56%), Закарпатській (56%), Херсонській (47%) областях.