Ющенко говоритиме з Путіним про своє отруєння

Майбутня розмова з Президентом Росії стосуватиметься співпраці з українським слідством відповідних російських органів, сказав Президент України в інтерв’ю словацькій газеті «Правда».

Це особливо актуально тому, що всі люди, якими у зв’язку з цим отруєнням цікавиться українська Генеральна прокуратура, «сьогодні перебувають у Москві», наголосив Ющенко.

За його словами, для себе він знає відповідь, хто здійснив це отруєння і хто його замовив, але хоче, щоб її дала українська Генеральна прокуратура і український суд.

Віктора Ющенка, на той час кандидата на Президента, отруїли на початку вересня 2004 року, напередодні тогорічних президентських виборів. Пізніше аналізи встановили, що його отруїли діоксином, який виробляють лише кілька спеціальних лабораторій у всьому світі.

Це викликало не підтверджені досі припущення про можливу причетність Кремля. Москва таку причетність відкидає.

Віктор Ющенко дав інтерв’ю словацькій газеті напередодні свого офіційного візиту до Словаччини, який має відбутися в четвер і п’ятницю.

Радіо Свобода