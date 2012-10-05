МЗС Білорусі: ПАРЄ проводить свої засідання у стилі з'їздів КПРС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних заявив сьогодні, коментуючи дії членів політичного комітету ПАРЄ, які запропонували представнику Білорусі залишити засідання комітету.

«Цей казус зайвий раз доводить, що європейські парламентарії політично ангажовані, відірвані від реальності. Складається враження, що стиль проведення партійних з'їздів часів застою в СРСР - це не суто радянська специфіка. Вона цілком успішно відтворена в ПАРЄ», - відзначив А.Савіних.

На вчорашньому засіданні Комітету з політичних питань ПАРЄ в Страсбурзі, на якому обговорювалося білоруське питання, стався скандал – офіційного представника Білорусі попросили залишити зал, оскільки у нього не було спеціального запрошення на цей захід.

Довідка УНІАН. Білорусь залишається єдиною європейською країною, що не входить до Ради Європи. У 1993 році республіка одержала статус спеціального запрошеного в ПАРЄ, але була позбавлена його після референдуму 1996 року, підсумки якого міжнародне співтовариство не визнало. У червні 2009 року ПАРЕ прийняла резолюцію про повернення Білорусі статусу спецзапрошеного за умови скасування страти або введення мораторію на неї. Проте в 2010 році у Білорусі відбулися нові страти, після чого ПАРЄ офіційно рекомендувала своїм членам не відвідувати країну.