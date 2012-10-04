ПАРЄ закликає владу Білорусі звільнити політв'язнів

Про це повідомила прес-служба ПАРЄ.

“Ситуація з правами людини і демократією в Білорусі не покращала з часу ухвалення попередньої резолюції асамблеї в січні 2012 року. У Білорусі продовжують зневажати права людини і політичні свободи і піддавати нападкам політичних опонентів», - сказав спецдоповідач асамблеї по Білорусі Андрес Херкель.

У заяві наголошується, що 12 політичних в’язнів досі залишаються у в'язницях, причому з'явилася інформація, що заслуговує на довіру, про тортури стосовно них, недостатню медичну і юридичну допомогу.

Політкомітет ПАРЄ одноголосно підтримав пропозицію номінувати білоруського правозахисника Алеся Бєляцького, якого засуджено, і він перебуває в колонії, на премію з прав людини ПАРЄ 2013 року.

У заяві також наголошується, що білоруська влада не вжила заходів зі скасування смертної кари або введення мораторію на виконання смертних вироків.

Окрім цього повідомляється, що на початку засідання виник скандал – офіційного представника Білорусі попросили залишити зал, оскільки у нього не було спеціального запрошення на цей захід.

На прохання прокоментувати рішення, ухвалені стосовно Білорусі політкомітетом ПАРЄ, і скандал з видворенням білоруського представника, прес-секретар МЗС Андрій Савіних на сьогоднішньому брифінгу заявив, що позиція білоруської сторони буде оприлюднена пізніше.

Нагадаємо, що парламентські вибори, які відбулися у Білорусі 23 вересня, ПАРЄ оцінила як такі, що не відповідають міжнародним демократичним стандартам.

Довідка УНІАН. Білорусь залишається єдиною європейською країною, яка не входить до Ради Європи. У 1993 році республіка одержала статус спеціальної запрошеної в Парламентській Асамблеї Ради Європи, але була позбавлена його після референдуму 1996 року, підсумки якого міжнародне співтовариство не визнало. У червні 2009 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про повернення Білорусі статусу спецзапрошеної за умови скасування смертної кари або введення мораторію на неї. Проте в 2010 році в Білорусі послідували нові страти, після чого ПАРЄ офіційно рекомендувала своїм членам не відвідувати країну.

На початку 2012 року, після розстрілу Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова, яких звинувачували у здійсненні теракту в мінському метро, генсекретар Ради Європи Турбьйорн Ягланд заявив, що наявність у Білорусі смертної кари не дозволяє їй мати будь-якого статусу в рамках Ради Європи.