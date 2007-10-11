Ющенко летить до Словаччини

Сьогодні розпочнеться дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Словацької Республіки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано, що 11 жовтня о 14.10 під головуванням Президентів України та Словацької Республіки у Братиславі розпочнуться офіційні переговори делегацій двох країн. Після завершення переговорів відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів. Йдеться про зміни до діючої угоди про соціальне забезпечення та міжурядову угоду про відкриття нового автодорожнього шляху перетину кордону «Соломонов-Чієрна».

Президент України також передасть Президентові Словаччини списки словаків, що загинули в Україні в 1944–1954 роках. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО має намір обговорити з Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ свою ініціативу «Спільна Європа – спільна пам’ять».

На 15.00 запланована прес-конференція глав двох держав.

О 15.45 розпочнеться зустріч Президента України з головою Національної Ради Словацької Республіки Паволом ПАШКОЮ.

О 17.30 розпочнеться зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками політичних, бізнесових кіл, главами дипломатичних представництв та представниками громадськості в Словацькій асоціації зовнішньої політики.

12 жовтня о 8.30 глава Української держави проведе зустріч з прем’єр-міністром Словацької Республіки Робертом ФІЦОМ.

На 13.00 запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками української громади в Словацькій Республіці.

До Словаччини Президент України відбуде сьогодні з Литви, де перебуває з робочим візитом.