Ющенко розказує Європі, як стати менш залежними

Україна виступає за формування прозорого балансу інтересів між виробниками, транзитерами і споживачами нафти й газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи сьогодні на пленарному засіданні Вільнюської конференції з енергетичної безпеки «Розвиток енергетичного співробітництва з регіонами Каспійського та Чорного морів: назустріч розширенню енергетичного ринку».

Президент підкреслив що країни, присутні на Вільнюському енергетичному самміті, мають спільні виклики в енергетичному секторі: чи то йдеться про монополізацію енергетичних ринків, чи то про непрозорі принципи формування цін тощо. За словами В.ЮЩЕНКА, Україна виходить з того, що європейський простір щодо енергетичної безпеки є цілісним, і його невід’ємною складовою має бути єдиний енергетичний простір - від Каспію до Чорного моря і до Балтики.

«Єдині принципи, єдині норми дій, спільна відповідальність – це основи політики, яку ми сьогодні сповідуємо як держава», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив на важливості підписання вчорашніх документів, які стосуються, в тому числі, й добудови нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ-Плоцьк.

«Очевидно, що продуктивних кроків такого порядку ми маємо робити набагато більше, ми зобов’язані пройти шлях від стану залежності до стану справедливої співпраці на енергетичних ринках. У цьому контексті хочу підкреслити, що Україна шанує законне право країн-виробників енергетичної сировини встановлювати ціни, обсяги видобутку та графіки поставок цієї сировини, але ми також переконано вважаємо, що принципи визначення цін, обсягів і маршрутів постачання повинні стати максимально зрозумілими і максимально прозорими», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що баланс інтересів має базуватись на основі рівних прав і спільних підходів.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості більшої координації зусиль міжнародної спільноти щодо гарантування безпеки транспортних коридорів, попередження техногенних катастроф і природних лих у районах енергетичної інфраструктури.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що з усього комплексу цих питань Україна відкрита до конструктивної співпраці.