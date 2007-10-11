Ющенко нагадав Януковичу про показник, який приховує уряд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Уряд невідкладно розглянути проблемні питання проекту Державного бюджету на 2008 рік та підготувати зміни до нього.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листах Президента на адресу прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Глава держави звертає увагу, що внесений на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» містить здебільшого ті ж самі недоліки, що й проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

За словами В.ЮЩЕНКА, як і в минулому році, занижено основні макропоказники економічного і соціального розвитку України, на яких ґрунтується розроблення проекту Державного бюджету України, та розміри соціальних стандартів.

Президент наголошує, що у законопроекті також не передбачено удосконалення міжбюджетних відносин державного і місцевих бюджетів. Навпаки, зазначає він, пропонується зменшити питому вагу обсягу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті, що не сприятиме розширенню повноважень органів влади на місцях.

В.ЮЩЕНКО заявляє, що у проекті Державного бюджету не повною мірою враховано і його соціальні ініціативи щодо підвищення рівня життя громадян та рішення Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 12 вересня 2007 року № 849/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році».

Глава держави також підкреслює, що Урядом України не забезпечено оприлюднення у засобах масової інформації повного розрахунку прожиткового мінімуму на 2008 рік, незважаючи на рішення РНБОУ від 4 вересня 2007 року. «Це є свідченням того, що Уряд продовжує практику приховування від суспільства цього важливого показника», – вважає В.ЮЩЕНКО.

Президент переконаний, що окремі положення законопроекту містять соціальні й економічні ризики або консервують низку невирішених проблем.

З огляду на це В.ЮЩЕНКО вважає, що Уряду спільно з фахівцями Секретаріату Президента України необхідно невідкладно розглянути проблемні питання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та підготувати в установленому порядку зміни до нього.