В НУ-НС розповіли, на що претендує Луценко

Лідер "Нашої України" – "Народної Самооборони" Юрій Луценко претендує в новому уряді на посаду силового віце-прем`єра – міністра внутрішніх справ.

Про це в інтерв`ю "Газете по-киевски" повідомив член НУНС Тарас Стецьків.

"НУ-НС хотів би для себе посаду силового віце-прем`єра – міністра внутрішніх справ. На цю посаду претендує Юрій Луценко", - сказав він.

На репліку, що в БЮТ хочуть бачити на цій посаді Олександра Турчинова, Стецьків відповів: "Це й інші питання є предметом переговорів".

Стецьків також підтвердив, що в новому уряді до БЮТ можуть відійти, крім посади прем`єра, "економічний блок плюс державні монополії".

"Частково соціальний, гуманітарний і силовий блоки повинні відійти НУ-НС. Також НУ-НС наполягає на створенні Антикорупційного бюро розслідування – спеціальний орган, що буде розслідувати корупційні злочини високопоставлених чиновників", - сказав він.

За словами Стецьківа, у випадку входження до коаліції Блоку Литвина, з ним "можуть обговорюватися посади віце-спікера, декількох губернаторів, деякі посади у виконавчій владі – адекватно до його голосів".

Він також зазначив, що відповідно до попередніх домовленостей спочатку буде обрано керівництво парламенту – спікер, на посаду якого НУНС висунув В`ячеслава Кириленка, і голови парламентських комітетів.

"А потім ми автоматично підтримуємо Тимошенко на прем`єра", - сказав Стецьків.

Коментуючи хід переговорів між БЮТ і НУ-НС, він зазначив, що зараз політсили займаються виробленням спільної програми.

"Навколо кажуть тільки про посади, але ми повинні оголосити суспільству, яку політику збираємося вести. З деяких програмних позицій у нас з БЮТ були різночитання. Є питання по ринку землі, по Тендерній палаті", - сказав Стецьків.

"Друге питання – ухвалення пакету з декількох законопроектів, які ми хотіли б прийняти ще до голосування по прем`єр-міністру і формуванню уряду. Мова йде про зміни до закону про Кабмін (він є неконституційним, за нашим переконанням), про місцеві держадміністрації, про скасування депутатської недоторканності", - додав він.

Українська правда