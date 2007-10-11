Стецьків вважає, що Єхануров тримає дулю в кишені
2 серія «марлезонського балету» стане крахом НУ
|Тарас Стецьків
У блоці відомо, що БЮТ хоче бачити в цьому кріслі (голови МВС) Олександра Турчинова. «Це та інші питання є предметом переговорів», - заявив Стецьків.
Посаду спікера ВР Володимиру Литвину пропонувати не збираються. «З Литвином ми можемо обговорювати посади віце-спікера, кількох губернаторів, деякі посади у виконавчій владі – адекватно його голосам», - уточнив політик.
В той же час, сказав він, спірними питаннями є ухвалення закону про Кабінет міністрів в редакції Віктора Ющенка, а також призначення В’ячеслава Кириленка спікером ВР. Точніше порядок голосування: спочатку закон і крісло для Кириленка, і після цього голосування за надання Тимошенко посади прем`єр-міністра. Стецьків стверджує, що говорити тут нема про що, «для цього є угода», яка, на його думку, є достатньою гарантією того, що НУ-НС і БЮТ не відійдуть від своїх зобов`язань.
Проте Стецьків визнав, що в НУ-НС є кілька членів (зокрема, Єхануров і його найближче оточення, які не відчувають ентузіазму з приводу союзу з БЮТ), і вони можуть зірвати голосування по посадах. «Ці ігри кількох людей можуть коштувати політичних перспектив всій нашій політичній силі і президенту Ющенку, тому ми вживаємо найжорсткіших заходів, аж до скликання з`їзду об`єднаного блоку. Там вони отримають оцінку своїм діям. Це може бути, зокрема, і виключення депутатів, які відкололися, з блоку. Ті, хто не згоден з позицією НУ-НС, мають самі, ще до голосування, публічно про це заявити і вийти з блоку, скласти з себе депутатські повноваження, а не тримати «дулю в кишені». Минулого року ми були свідками чотиримісячної коаліційної епопеї, результатом якої стало прем`єрство Януковича. Якщо ми дозволимо зробити другу серію цього «марлезонського балету», то це закінчиться просто крахом для «Нашої України» і «поховає» політичні перспективи Віктора Ющенка на наступних президентських виборах».