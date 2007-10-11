Стецьків вважає, що Єхануров тримає дулю в кишені

Нашоукраїнець Тарас Стецьків в інтерв`ю Газеті по-київськи так описав розподіл портфелів в союзі НУ-НС з БЮТ: «У уряді до БЮТ відходять, окрім прем`єра, економічний блок плюс державні монополії. Частково соціальний, гуманітарний і силовий блоки мають відійти НУ-НС. Також НУ-НС наполягає на створенні Антикорупційного бюро розслідування – спеціальний орган, який розслідуватиме корупційні злочини високопосадових чиновників. Крім того, НУ-НС хотів би для себе посаду силового віце-прем`єра – міністра внутрішніх справ. На цю посаду претендує Юрій Луценко».

У блоці відомо, що БЮТ хоче бачити в цьому кріслі (голови МВС) Олександра Турчинова. «Це та інші питання є предметом переговорів», - заявив Стецьків.

Посаду спікера ВР Володимиру Литвину пропонувати не збираються. «З Литвином ми можемо обговорювати посади віце-спікера, кількох губернаторів, деякі посади у виконавчій владі – адекватно його голосам», - уточнив політик.

В той же час, сказав він, спірними питаннями є ухвалення закону про Кабінет міністрів в редакції Віктора Ющенка, а також призначення В’ячеслава Кириленка спікером ВР. Точніше порядок голосування: спочатку закон і крісло для Кириленка, і після цього голосування за надання Тимошенко посади прем`єр-міністра. Стецьків стверджує, що говорити тут нема про що, «для цього є угода», яка, на його думку, є достатньою гарантією того, що НУ-НС і БЮТ не відійдуть від своїх зобов`язань.

Проте Стецьків визнав, що в НУ-НС є кілька членів (зокрема, Єхануров і його найближче оточення, які не відчувають ентузіазму з приводу союзу з БЮТ), і вони можуть зірвати голосування по посадах. «Ці ігри кількох людей можуть коштувати політичних перспектив всій нашій політичній силі і президенту Ющенку, тому ми вживаємо найжорсткіших заходів, аж до скликання з`їзду об`єднаного блоку. Там вони отримають оцінку своїм діям. Це може бути, зокрема, і виключення депутатів, які відкололися, з блоку. Ті, хто не згоден з позицією НУ-НС, мають самі, ще до голосування, публічно про це заявити і вийти з блоку, скласти з себе депутатські повноваження, а не тримати «дулю в кишені». Минулого року ми були свідками чотиримісячної коаліційної епопеї, результатом якої стало прем`єрство Януковича. Якщо ми дозволимо зробити другу серію цього «марлезонського балету», то це закінчиться просто крахом для «Нашої України» і «поховає» політичні перспективи Віктора Ющенка на наступних президентських виборах».