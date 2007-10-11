Мендусь не має претензій до ПР, бо діє закон джунглів

Секретар політради Соціалістичної партії України Ярослав МЕНДУСЬ вважає, що Партія регіонів допустила політичну помилку, погодившись на участь в дострокових виборах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Соцпартії України, таку думку Я.МЕНДУСЬ висловив в інтерв`ю газеті «Товариш».

«Ставлю питання ширше: чи можна вважати правильною реакцію Партії регіонів на провокацію в вигляді дострокових виборів? На мою думку, це груба політична помилка, яка відкрила шлюз для продовження правового беззаконня в країні з боку Президента і тієї політичної сили, яка розпиналася про те, що закон один для всіх», - сказав Я.МЕНДУСЬ.

При цьому він підкреслив, що не бачить підстав пред`являти до Партії регіонів претензії, що стосуються результативності участі СПУ в виборах. «Соціалістам не треба допомагати, краще - не заважати. А між політичними силами, які йдуть на вибори, «чесного купецького слова» бути просто не може. Кожен переслідує свої цілі і свої інтереси. Тому я не бачу підстав пред`являти претензії до Партії регіонів, особливо у тому, що вона допомагала або не допомагала соціалістам на виборах», - пояснив він.

На думку Я.МЕНДУСЯ, Партія регіонів збільшила свою електоральну підтримку, але політично «регіонали» зазнали поразки, оскільки стали заручниками політтехнологій, заснованих на «грубій нарузі над Конституцією».

«Тільки позиція згоди Партії регіонів дозволила авантюристам з Секретаріату Президента організувати штучну політичну кризу, яка мінімум на рік відкинула країну в економічному розвитку, поставивши перед складним випробуванням напередодні опалювального сезону, і яке не має перспективи швидкого вирішення», - вважає секретар Політради СПУ.