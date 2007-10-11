Томенко вважає, що вибори розвінчали три міфи в політиці

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО переконаний, що формування широкої коаліції можливе лише внаслідок перегляду результатів дострокових парламентських виборів.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

М.ТОМЕНКО зазначив, що в основі виборчої кампанії було не змагання політичних сил між собою, а боротьба між правлячою коаліцією за право збереження при владі та опозиції, мета якої - усунути команду Віктора ЯНУКОВИЧА від влади.

“За підсумками виборчої кампанії можна зробити висновок, що правляча коаліція програла вибори, натомість виграла їх об’єднана опозиція”, - сказав він. М.ТОМЕНКО нагадав, що за результатами дострокових виборів об’єднана опозиція отримала 228 місць у ВР, в той час як правляча коаліція – Партія регіонів та КПУ - лише 202 мандати.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що результати виборів розвінчали деякі міфи у політиці. Зокрема, про те, що Партія регіонів здобула найбільшу підтримку на виборах. Він наголосив, що на цих виборах Партія регіонів втратила 134 тисяч 827 голосів.

“Звідси випливає другий міф про те, що Партія регіонів перемогла на виборах - це неправда, оскільки правляча коаліція уряду Віктора ЯНУКОВИЧА втратила майже 70 мандатів в парламенті”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО також вважає, що не виправдався і останній міф, який з’явився останнім часом, про те, що країні потрібна широка коаліція.

„За результатами виборів стало ясно, що не існує проблеми створення широкої коаліції, оскільки її не підтримали виборці. Навіть за соціологічними дослідженнями, що проводилися під час цієї кампанії, такий формат коаліції здобув підтримку всього 2,6% населення”, - сказав він.

На переконання М.ТОМЕНКА, тема широкої коаліції виникла штучно після виборів, і її реалізація можлива лише внаслідок перегляду результатів виборів та з волі Президента й згоди НУ-НС.