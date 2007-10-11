БЮТ і НУ-НС не віддадуть Литвину крісло спікера
Лідера блоку свого імені немає в Києві
|Микола Томенко
Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, наскільки ймовірно, що В.ЛИТВИН може стати спікером ВР, якщо його політична сила підтримає Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
“Це неможливо, бо він не є в демократичній коаліції. Ми не можемо голосувати за лідера партії, яка поза коаліцією... Він не може розглядатися і голосуватися на посаду голови ВР”, - сказав М.ТОМЕНКО.
М.ТОМЕНКО також зазначив, що БЮТ не веде ніяких переговорів щодо приєднання Блоку Литвина до коаліції БЮТ та НУ-НС.
За його словами, це пов’язано з відсутністю лідера цієї політичної сили Володимира ЛИТВИНА у Києві. “Блок Литвина зайняв таку позицію – вони ні з владою, ні з опозицією”, - сказав М.ТОМЕНКО.
Він висловив думку, що у Верховній Раді Блок Литвина діятиме ситуативно. “Може голосувати за ТИМОШЕНКО, а може не голосувати”, - додав він.