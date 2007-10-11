У Ющенка вважають, що Москва тисне на Україну

У Секретаріаті Президента заяву російської сторони щодо боргів за газ розцінюють як певний політичний тиск на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

«Ми розцінюємо це як певний політичний тиск на Україну в цей складний момент формування нової влади в країні, я маю на увазі парламенту і Кабінету Міністрів», - сказав О.ШЛАПАК.

Також він зазначив, що такі заяви в Секретаріаті оцінюють як певну підготовку плацдарму для переговорів щодо формату відносин з «Газпромом» на 2008 рік стосовно як ціни на газ, так і ціни за транзит газу.

При цьому він ще раз підкреслив, що Україна не має ніяких боргів за поставлений газ. Йдеться про борги суб`єктів господарювання.

О.ШЛАПАК зазначив, що Президент неодноразово попереджав про ситуацію, яка існує на внутрішньому газовому ринку. На його думку, виконання відповідного Указу Президента істотно покращило б цю ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня "Газпром" заявив про існування заборгованості України за газ у розмірі понад 1,3 млрд. дол. і попередив про скорочення поставок газу для України у разі непогашення боргу до 1 листопада 2007 року.

9 жовтня в Москві глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР і міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО підписали угоду про врегулювання заборгованості за поставлений в 2007 році газ до України. Угода укладена між суб`єктами господарювання, в документі підтверджено обсяг заборгованості (1,3 млрд. дол.) і визначено схему, що передбачає погашення боргу до 1 листопада ц.р.

Водночас, в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ заявив, що на початок жовтня сума боргу українських суб`єктів господарювання - «РосУкрЕнерго», «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаз України» - перед «Газпромом» становила близько 2 млрд. доларів.

Зокрема, за словами В.ЗУБКОВА, заборгованість за поставки газу в поточному році у розмірі 1,2 млрд. доларів буде погашено за рахунок реалізації “Газпромекспорту” (РФ) газу, що належить «РосУкрЕнерго» і газу України, що міститься в підземних сховищах.

«Газпромекспорт» стає власником відповідного обсягу газу і, у свою чергу, направить його споживачам України, а також на виконання експортних контрактів (Росії). Частина (українського боргу), що залишилася, - 929 млн. доларів - буде погашена за рахунок власних оборотних коштів «УкрГаз-Енерго» і «Нафтогаза України», - сказав В.ЗУБКОВ.

У свою чергу, прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу в Москві повідомив, що Україна передала Росії 8 млрд. куб. м газу з підземних сховищ країни як компенсацію боргу.