Творча інтелігенція нагадує Ющенку про його обіцянку

Представники Рівненської, Волинської, Львівської та Івано-Франківської областей звертаються до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу необхідності створення демократичної коаліції за участі Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна - Народна самооборона”.

На прес-конференції в агентстві УНІАН заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької Андрій МАЦЯК зазначив, що питання про створення коаліції не повинно прийматися “в кулуарах”. За його словами, політики “всі доленосні рішення мають витягнути з кулуарів і вирішувати відповідно до того, як визначився народ України на виборах”. На переконання А.МАЦЯКА, “є досить хибною теза про те, що, включивши кількох “регіоналів”, чи комуністів, чи ще якихось інших хлопців до уряду, об’єднаємо Україну”. “Дурниця, Україна не є роз’єднана, це все плід чорної і паскудної роботи політиків”, - додав він.

А.МАЦЯК вважає, що створення широкої коаліції “буде зрадою”, яку не зрозуміють ні на сході України, ні на заході. За його словами, цілком нормальною буде ситуація, коли в коаліцію входитимуть 228 народних депутатів від БЮТ та НУ-НС.

Заслужена артистка України Галина КАЖАН з Волинської області на прес-конференції зачитала звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА від представників інтелігенції краю, де заперечується необхідність створення широкої коаліції, яке намагаються пояснити потребою об’єднання України.

Письменник, голова Волинського крайового братства Святого апостола Андрія Первозванного Андрій БОНДАРЧУК наголосив, що на виборах “люди підтвердили довіру до демократичних сил”. За його словами, створення в цій ситуації “коаліції з силами недемократичними буде новою міні-Переяславською радою, яка поглибить руїну, яка є в Україні”. А.БОНДАРЧУК висловив сподівання, що у БЮТ та НУ-НС і Президента України як гаранта Конституції “вистачить мудрості зробити все, щоб демократична коаліція була і перемогла”.

Член Національної спілки журналістів України, лауреат премії ім. Р.Федоріва Богдан МОХНЯК зазначив, що на Івано-Франківщині БЮТ та НУ-НС отримали “переконливу більшість –майже 90% голосів виборців”. Він нагадав, що вся стратегія НУ-НС базувалася на тому, що після виборів буде утворена коаліція з БЮТ. За словами Б.МОХНЯКА, про це говорив і Президент України Віктор ЮЩЕНКО на велелюдному вічі, “і тому нам, інтелігенції краю, зовсім незрозуміла та позиція, яка останнім часом гуляє по ефірах, незрозумілі розмови про так звану широку коаліцію”. Він зазначив, що прикарпатці хочуть “бачити рішучі дії Президента України”, і тому інтелігенція краю звернулася до В.ЮЩЕНКА з відкритим листом. За словами Б.МОХНЯКА, в листі зазначається, що “прикарпатці жодним чином не сприймуть не зрозумілу, так звану широку коаліцію, і та політична сила, яка першою зробить крок до цього, буде сприйнята як зрадницька”.

Герой України, директор Львівської галереї мистецтв Борис ВОЗНИЦЬКИЙ наголосив, що ніякої коаліції з Партією регіонів не може бути, “але співпраця можлива”.

Проти створення широкої коаліції також виступив заступник голови Спілки архітекторів Львівщини, член президії Спілки творчої інтелігенції Львівщини Михайло ЯГОЛЬНИК.

Заслужений лікар України, хірург Рівненської обласної лікарні Олександр НЕСТЕРЕНКО вважає, що створення широкої коаліції “заперечує саму сутність тих позачергових виборів”. За його словами, якщо така коаліція буде створена, то в Україні не відбудеться змін, на які очікують люди.

Віце-президент асоціації “Скло України” Станіслав САВІНСЬКИЙ (Рівненська область) вважає, що політики мають дослухатися до думки виборців і створити демократичну коаліцію, оскільки БЮТ та НУ-НС на виборах одержала необхідну підтримку для її створення.