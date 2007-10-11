Ющенко вже знає прізвище майбутнього прем`єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що помаранчева коаліція має всі підстави запропонувати кандидатуру прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНИАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання словацьких журналістів у Братиславі.

Президент ствердно відповів на запитання, чи знає він прізвище майбутнього прем’єр-міністра України. Водночас він відмовився називати це прізвище, нагадавши лише, що угода про створення помаранчевої коаліції фактично підписана.

Глава держави зауважив, що офіційне підписання коаліційної угоди може відбутися лише після оприлюднення офіційних результатів виборів.

Президент сподівається, що це буде зроблено у наступний вівторок чи середу.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що хоча сьогодні зрозуміло, що виграла помаранчева коаліція і вона має всі підстави формувати більшість та пропонувати Президенту кандидатуру прем’єр-міністра, він закликав провести попередні переговори для того, щоб помаранчева більшість змогла забезпечити конструктивний діалог між більшістю і опозицією.

«Я переконаний, що Україна пройшла унікальний демократичний шлях, і я з оптимізмом дивлюсь на українське майбутнє», - підкреслив Президент.