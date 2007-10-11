Луценко не має морального права претендувати на голову МВС?

Перший заступник голови Партії вільних демократів Михайло Бродський вважає, що лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО не має морального права претендувати на посаду міністра внутрішніх справ у новому уряді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії вільних демократів, про це М.БРОДСЬКИЙ зазначив у відкритому листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Юрій ЛУЦЕНКО не має морального права обіймати посаду міністра внутрішніх справ, адже він не відповів на жодне зі звинувачень у корупції, які йому були висунуті протягом останнього часу», - наголосив М.БРОДСЬКИЙ.

Зокрема, він нагадав, що особисто звинуватив лідера Громадянського руху “Народна самооборона” в тому, що той, обіймаючи посаду міністра, використовував службовий літак Внутрішніх військ МВС України для своїх приватних польотів на відпочинок у Крим та Ізраїль. М.БРОДСЬКИЙ стверджував, що має документальні підтвердження цих фактів. За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО жодним чином не відреагував на ці звинувачення.

Крім того, М.БРОДСЬКИЙ наголошує, що екс-міністр також не відреагував на факти, наведені в статті «Корупційна спокуса Юрія Луценка», опублікованій на «Українській правді». У ній йшлося про те, що начебто Ю.ЛУЦЕНКО на посаді міністра внутрішніх справ лобіював інтереси підприємства, де нібито працює його дружина. За даними ряду ЗМІ, ця фірма мала стати провайдером послуг оператора мобільного зв’язку UMC для всіх працівників органів внутрішніх справ України.

«А що він міг відповісти, коли згодом було документально встановлено, що пан ВОСКОБОЙНІКОВ з дружиною, які управляли цією «мобільною» фірмою, літали разом ЛУЦЕНКОМ на службовому літаку на пікніки», - риторично запитав М.БРОДСЬКИЙ.

Він також звинуватив Ю.ЛУЦЕНКО у прикривав мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у скандалі, який розгорівся навколо кампанії “Еліта-Центр”.

У цьому зв’язку М.БРОДСЬКИЙ вимагає, щоб Ю.ЛУЦЕНКО або зізнався у корупції, або подав до суду, добиваючись спростування поширених відомостей. «Допоки не буде встановлено істини, доведено чи спростовано причетність ЛУЦЕНКА до всіх корупційних скандалів, пов’язаних з його іменем, доти він не має ніякого права на те, щоб претендувати на високу державну посаду. Тим більше міністра внутрішніх справ», - вважає М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО претендує в новому уряді на посаду силового віце-прем’єра – міністра внутрішніх справ. Про це в інтерв`ю "Газете по-киевски" повідомив член НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.