Ющенко розкаже новому парламенту про три стовпи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір звернутись до нової Верховної Ради з посланням. Про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомив перший заступник керівника Секретаріату, представник Президента в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

"Президент завершує підготовку над своїм посланням, яке планується проголосити, тільки-но буде така можливість, у новообраній Верховній Раді", - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ШЛАПАКА, послання буде складатися з трьох частин, перша з яких присвячена питанню відповідальної влади, друга - конкурентній економіці, третя - національному гуманітарному простору.

"Послання складається із трьох частин, тому що, на думку Президента, саме на цих трьох стовпах потрібно будувати державну політику", - сказав О.ШЛАПАК.

Раніше планувалося, що В.ЮЩЕНКО звернеться до ВР з посланням на початку 2007 року, однак через політичну ситуацію він відклав це звернення.

Як повідомлялося, 5 травня ВР закликала В.ЮЩЕНКА виступити зі щорічним зверненням до парламенту.