Безсмертний вважає, що кадрові апетити БЮТ завеликі

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає необгрунтованими заяви окремих представників Блоку Юлії Тимошенко про можливість заміни керівників 16 обласних державних адміністрацій на висуванців цієї політичної сили.

Про це йдеться у коментарі Р.БЕЗСМЕРТНОГО, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України.

«Успішне проведення БЮТ виборчої кампанії означає, що блок має брати найактивнішу участь у створенні більшості у новообраній Верховній Раді та формуванні нового складу Кабінету Міністрів. Прагнення БЮТ, аби його представники зайняли ключові посади в уряді, вмотивоване і тому цілком зрозуміле. Водночас формування майбутньою коаліцією Кабінету Міністрів зовсім не означає автоматичну заміну губернаторів. Такої норми немає в жодному законі», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На його думку, персональна популярність лідера БЮТ в тій чи іншій області не може бути бодай мінімально достатнім аргументом для зміни керівництва ОДА. Критерієм перебування губернатора на своїй посаді є ефективність його роботи, насамперед, у соціально-економічній сфері, а не політичні уподобання.

Заступник глави Секретаріату Президента відзначив, що, згідно з Конституцією, керівників облдержадміністрацій призначає і звільняє глава держави за поданням Кабінету Міністрів.

«Звичайно, у разі призначення представника БЮТ на посаду прем’єр-міністра уряд може ініціювати такі кадрові подання. Однак остаточне рішення у будь-якому випадку залишається за Президентом», – наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО висловив переконання, що питання перепризначення голів облдержадміністрацій має вирішуватися одночасно з затвердженням нового складу Кабінету міністрів України.

На думку М.ТОМЕНКА, імовірні кадрові зміни в регіонах повинні грунтуватися на двох принципах. За його словами, по-перше, необхідно орієнтуватися на рівень довіри головам облдержадміністрації, висловлений під час виборів, якщо вони представляли ту чи іншу політичну силу. По-друге, зауважив М.ТОМЕНКО, треба враховувати показники соціально-економічного розвитку регіонах, які свідчать про рівень професійності конкретного губернатора.

Він наголосив, що БЮТ радитиме Президенту максимально враховувати результати виборів в кожному регіоні за конкретну політичну силу при розгляді питання перепризначення голів ОДА.

“Президенту необхідно враховувати, за кого голосували в кожній області. І для БЮТ, як для сили, яка в 16 областях перемогла, принципово, щоб там, де нас громада підтримала, ми мали своїх представників”, - сказав він.