Кандидат від опозиції подав до суду на губернатора

Предметом позову є "грубе порушення виборчого законодавства", перш за все участь у передвиборчій агітації у робочий час на користь Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Шумський заявив на прес-конференції, зазначивши, що «9 жовтня зареєстровано мій позов до Окружного адміністративного суду Одеської області, в якому вказано безліч фактів реалізації головою ОДА Е.Матвійчуком агітаційної стратегії Партії регіонів у робочий час».

С.Шумський назвав програму «Народний бюджет», використовувану главою Одеської ОДА в агітаційних цілях, «технологією маніпулювання виборцями».

За словами кандидата в депутати, гроші на реалізацію проголошених «8 тисяч добрих справ» насправді беруться з держбюджету, тобто з кишені платників податків. Іншими словами, заявив С.Шумського, «в наявності шулерська підміна понять, коли через не дуже благополучний фінансовий стан Одеської області великі кошти переказуються з держбюджету шляхом трансфертів і субвенцій до обласного бюджету, а потім розподіляються по районних і сільських бюджетах, і деяким з наближених до обласного керівництва кандидатів-«регіоналів» призначають так званими «кураторами «Народного бюджету».

На цю тему: Кандидати заявляють про масові порушення на жеребкуваннях

Крім того, акцентував С.Шумський, «ім'я і прізвище держслужбовця 1-го рангу Е.Матвійчука багато разів згадується в засобах наочної агітації, що ставить мене в нерівні умови як кандидата в депутати Верховної Ради по 140-му виборчому округу».

Виходячи з цього, кандидат в депутати висловив упевненість, що «судом буде заборонено голові ОДА вести передвиборну агітацію у робочий час, а також використовувати поняття "Народний бюджет" в особистих цілях кандидатами-«регіоналами».

Засідання суду заплановане на четвер, 11 жовтня, головувати на слуханні справи буде суддя Елла Катаєва.