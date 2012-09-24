Кандидати заявляють про масові порушення на жеребкуваннях

Причому протоколи результатів жеребкування часто не видаються під надуманим приводом керівництвом комісій кандидатам в депутати та їх довіреним особам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили на прес-конференції «Фальсифікація результатів майбутніх виборів починається сьогодні» кандидати по одномандатних виборчих округах від Об'єднаної опозиції в Одеській області Володимир Усов, Сергій Шумський, Олександр Борняков і Олександр Сомов.

Як повідомила юрист обласної організації ВО «Батьківщина» Оксана Добровольська, «з урахуванням зафіксованих фактів зловживань керівництвом комісій виборчих округів і грубих порушень законодавства з боку держслужбовців при формуванні складу дільничних виборчих комісій, а також фальсифікації результатів жеребкування» до судів вже направлено 2 позови про визнання недійсними результатів жеребкування.

Ще 6 позовів, за словами О.Добровольської, буде передано до судів протягом понеділка.

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Зокрема, як відзначив О.Борняков, «через зловживання з боку керівництва комісії виборчого округу № 142 проведення жеребкування у встановлені законом терміни взагалі було зірвано. Причому керівники ДВК спільно з головою Тарутинської райради Іваном Бузияном, ігноруючи вимоги законодавства, виштовхували журналістів із засідання комісії, щоб запобігти висвітленню події».

За словами О.Борнякова, для виключення зі складу виборчкомів представників кандидатів від Об'єднаної опозиції керівництвом комісій активно використовується технологія включення до складу ОВК так званих «двійників» від структур, близьких до Партії регіонів, - зафіксовано вже близько 80 осіб, які представляють в комісії ту чи іншу партію, хоча не подавали заяв.

Організатори прес-конференції стверджують, що зафіксували безліч фактів «відвертої фальсифікації керівництвом ОВК № 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143», а також «створення штучних бар'єрів у процесі представлення кандидатур для включення до складу дільничних виборчих комісій № 135, 136, 140, 142, навмисного зриву роботи окружної комісії № 142» та інших порушень законодавства».

У колективній заяві, копію якої має у своєму розпорядженні УНІАН, кандидати в депутати від Об'єднаної опозиції вимагають від Генпрокуратури України припинити факти «фальсифікації виборів в Одеській області, яка є лідером у частині порушень виборчого законодавства».