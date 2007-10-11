Довгий і Черновецький про хвости, ЗМІ та імідж

Президія Київради прийняла рішення про проведення щотижневих засідань сесії, починаючи з 18 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні за підтримки представників всіх фракцій Київради за участю Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Коментуючи це рішення, заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ повідомив журналістам: «Чергове пленарне засідання після даної президії буде проведено 18 жовтня. Наступне - 25 жовтня. Міським головою буде підписано розпорядження, за погодженням з більшістю фракцій, згідно з яким, сесії та президії проходитимуть щотижня до тих пір, поки ми не розберемося з усіма «хвостами», які у нас виникли у зв’язку з відсутністю пленарних засідань певний час через вибори та інші причини ».

Крім того, О.ДОВГИЙ зазначив, що сесії проходитимуть тепер у новому форматі: не будуть вноситись питання з голосу, а розглядатимуться лише ті, які затверджені у порядку денному; на пленарні засідання будуть запрошуватись інвестори, фізичні особи, керівники підприємств, яким відводиться земельна ділянка, а в разі необхідності - надаватимуться відеоматеріали при розгляді проектів рішень, що стосується землевідводу та землекористування. Триватимуть обговорення таких питань до 15 хвилин кожне. Також у сесійну залу будуть допускатися журналісти. Також, будуть відновлено трансляції сесій на ТРК “Київ”.

«Я переконаний, що досить швидко ми зможемо переконати громадськість, що весь той негативний імідж, який створений на сьогоднішній день навколо земельних питань, є виключно іміджем, створеним піарщиками опозиції, які зацікавлені не в наповненні бюджету, а в дискредитації Київської міської ради та київської влади», - зазначив О.ДОВГИЙ.

За його словами, трансляції на ТРК “Київ” точно відновляться з 25 жовтня, але він має надію, що вдасться домовитись з керівництвом телеканалу і про трансляцію 18 жовтня. За словами О.ДОВГОГО, також планується підтримати ініціативу депутатів Київради щодо оприлюднення за день до засідання сесії всіх проектів рішень в ЗМІ та на сайті Київської міської ради.

Секретар Київради також поінформував журналістів, що вже доручив своїм заступникам забезпечити кожного представника ЗМІ, присутнього в Київраді, «такою саме папкою документів, як мають депутати, з усіма без виключення проектами рішень і порядком денним».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в інтерв’ю журналістам повідомив, що ініціатива щодо гласності та відкритості сесійних засідань належить йому та іншим депутатам, хто з ним працює в Київраді. «Це єдиний спосіб показати киянам, що насправді відбувається в Києві, тому що дуже багато ЗМІ належать так званим опозиційним групам, які розповідають просто нісенітниці», - пояснив мер.

Він також зазначив, що вважає спілкування депутатів щотижня можливим і нормальним. «Нехай буде менше проектів рішень, буде більше преси. Подивимось, що з цього вийде», - сказав на завершення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.