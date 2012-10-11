До ВР проходять 4 партії, одна - на межі (опитування)
До Верховної Ради нового скликання проходять Партія регіонів, ВО «Батьківщина», партія «УДАР”, Комуністична партія України та близька до проходження ВО “Свобода”.
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Зокрема, згідно з цими результатами, за Партію регіонів готові проголосувати 20,1% виборців, «Батьківщину» - 12,1%, «УДАР” - 11,5%, КПУ - 7,8% та за “Свободу” - 4,7%.
Не долають прохідний бар’єр партія Наталії Королевської „Україна - Вперед!“, яку готові підтримали лише 1,4%, та партія «Наша Україна» - близько 1% прихильників від усіх виборців України.
Кожна з інших 15 партій, що беруть участь у виборах за партійними списками, наприкінці вересня мали менше 1% прихильників.
Партію регіонів найбільше підтримують виборці Східного (35%) та Південного (30%) регіонів, у Центрі її підтримують 12%, на Заході - 5%.
В той же час «Батьківщину» підтримують 25% виборців Західного, 16% – Центрального, 5% – Південного та 3% – Східного регіонів.
Партiю «УДАР» Вiталiя Кличка підтримують 18% виборців Західного, 13% – Центрального, 10% – Південного та 6% – Східного регіонів.
Комуністичну партію України підтримують 14% виборців Східного, 10% – Південного, 5% – Центрального та 3% – Західного регіонів.
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» підтримують 15% виборців Західного, 3% – Центрального, 1% – Південного та 1% – Східного регіонів.
Опитування проводилося з 21 вересня по 3 жовтня 2012 року. Методом інтерв'ю було опитано 2043 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.