До ВР проходять 4 партії, одна - на межі (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, згідно з цими результатами, за Партію регіонів готові проголосувати 20,1% виборців, «Батьківщину» - 12,1%, «УДАР” - 11,5%, КПУ - 7,8% та за “Свободу” - 4,7%.

Не долають прохідний бар’єр партія Наталії Королевської „Україна - Вперед!“, яку готові підтримали лише 1,4%, та партія «Наша Україна» - близько 1% прихильників від усіх виборців України.

Кожна з інших 15 партій, що беруть участь у виборах за партійними списками, наприкінці вересня мали менше 1% прихильників.

Партію регіонів найбільше підтримують виборці Східного (35%) та Південного (30%) регіонів, у Центрі її підтримують 12%, на Заході - 5%.

В той же час «Батьківщину» підтримують 25% виборців Західного, 16% – Центрального, 5% – Південного та 3% – Східного регіонів.

Партiю «УДАР» Вiталiя Кличка підтримують 18% виборців Західного, 13% – Центрального, 10% – Південного та 6% – Східного регіонів.

Комуністичну партію України підтримують 14% виборців Східного, 10% – Південного, 5% – Центрального та 3% – Західного регіонів.

Всеукраїнське об'єднання «Свобода» підтримують 15% виборців Західного, 3% – Центрального, 1% – Південного та 1% – Східного регіонів.

Опитування проводилося з 21 вересня по 3 жовтня 2012 року. Методом інтерв'ю було опитано 2043 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.