Балога каже, що Ющенку напівфабрикат від помаранчевих не потрібний

Керівник Секретаріату Президента України Віктор Балога звертає увагу учасників політичних консультацій щодо створення більшості у новообраній Верховній Раді, що в п’ятницю добігає кінця термін, відведений їм Главою держави для розробки конкретних пропозицій з формування коаліції, визначення кандидатури на посаду Прем’єр-міністра та опрацювання плану дій нового уряду на ближчу перспективу. «Проекту коаліційної угоди, детально продуманої і ретельно виписаної, чекає не лише Президент, а й усе суспільство. Цей документ має стати основою для формального закріплення більшості у парламенті шостого скликання, яке має відбутися одразу ж після оголошення офіційних результатів позачергових виборів. Тільки так можна запобігти виснажливому для держави коаліційному багатоборству».

При цьому В.Балога відзначив, що Президент зажадав від переможців виборів комплексного рішення, що дозволить будувати контур нової влади цілісно, а не фрагментарно. «Глава держави чекає тільки продуманих пропозицій, а не напівфабрикатних угод. Надважливо, щоб ініціативи тих політичних сил, які прагнуть сформувати коаліцію і уряд, містили календар невідкладних соціально-економічних заходів. Зрештою, метою коаліційно-урядових зусиль є не сам процес, а результат для країни, який обіцяли політики своїм виборцям».

Керівник Президентського Секретаріату наголосив, що відповідальність за досягнення якісних домовленостей лежить на лідерах політичних сил, які ведуть консультації. На думку В.Балоги, ніякі коментарі, заяви і відозви, тиражовані на прес-конференціях і у ЗМІ, не можуть замінити серйозного, фахового діалогу. «Під пропозиціями, які сьогодні мають бути покладені на стіл Глави держави, мають стояти підписи політичних лідерів. Це означатиме всю повноту підтримки цих пропозицій відповідними політичними силами. За такої умови ризик відмови від взятих зобов’язань буде мінімальним», – вважає Глава Секретаріату Президента.

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