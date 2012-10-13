Кличко: закон про імпічмент Президента - серед пріоритетів опозиції у новій ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську наголосив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

«Наразі заяви про імпічмент Президента, на жаль, носять популістський характер. Важелів для оголошення імпічменту немає. Має бути закон про імпічмент, незалежно від імені Президента та часу. Без такого закону ініціювати імпічмент Президента неможливо», - заявив В.Кличко.

За його словами, дуже часто українські політики виголошують популістські обіцянки, які неможливо виконати. «Політик розповідає про речі, які хочуть від нього почути насправді, але реалізувати їх неможливо. Я дуже хотів би, щоб ми знову не наступали на ті самі граблі», - підкреслив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня заступник голови парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що ключовим питанням у переговорах між Об’єднаною опозицією «Батьківщина» та партією «УДАР» є питання імпічменту Президента.

«Вже на якусь виходять конкретику переговори з партією «УДАР», але нас цікавить тільки одне питання. Це навіть не погодження мажоритарних кандидатів. Ключове питання: чи голосує «УДАР» за імпічмент Віктору Януковичу? Якщо голосує, то ми – союзники, якщо не голосує – краще зараз про це сказати, щоб ми не отримали нового Тігіпка, Мороза і нових тушок. Це питання, без відповіді на яке не можна далі рухатися. Але ще є питання погодження загальної програми і погодження кожного округу», – сказав С.Соболєв.

4 жовтня В.Кличко заявив, що «УДАР» у новому парламенті підтримає ухвалення закону про імпічмент Президента.