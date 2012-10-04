УДАР заявив, що підтримає закон про імпічмент

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив учора під час зустрічі з виборцями у Хмельницькому, на яку прийшло близько 700 осіб.

“На жаль, нині закону про імпічмент Президента немає. І це не залежить від імені Президента. Першим кроком у Верховній Раді наша політична сила готова прописати цей закон”, - сказав він.

За словами В.Кличка, люди мають право висловити недовіру Президенту.

“Це завдання для нас”, - наголосив він.

Крім того, В.Кличко запевнив, що у Верховній Раді наступного скликання «УДАР» об’єднається і співпрацюватиме з Об’єднаною опозицією «Батьківщина».

“Ми розуміємо, що повинні об’єднатися і обов’язково це зробимо. На сьогодні нам (з Об’єднаною опозицією «Батьківщина» - УНІАН) не потрібно конкурувати. Якщо критикуватимемо один одного - влада тільки чекає цього. Маємо співпрацювати”, - зауважив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня заступник голови парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що ключовим питанням у переговорах між Об’єднаною опозицією «Батьківщина» та партією «УДАР» є питання імпічменту Президента.

«Вже на якусь виходять конкретику переговори з партією «УДАР», але нас цікавить тільки одне питання. Це навіть не погодження мажоритарних кандидатів. Ключове питання: чи голосує «УДАР» за імпічмент Віктору Януковичу? Якщо голосує, то ми – союзники, якщо не голосує – краще зараз про це сказати, щоб ми не отримали нового Тігіпка, Мороза і нових тушок. Це питання, без відповіді на яке не можна далі рухатися. Але ще є питання погодження загальної програми і погодження кожного округу», – сказав С.Соболєв.

Що ж до результатів виборів на мажоритарних округах, то, за його словами, багато буде залежати від переговорів з партією «УДАР». Зокрема, С.Соболєв запевнив, що, в разі домовленості між політичними силами, «принаймні на сході, кожен третій округ буде наш».