В Донецьку виборців запрошують проголосувати на неіснуючій дільниці

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному департаменті CIS-EMO.

«13 жовтня одна з мобільних груп Міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO, що здійснюють моніторинг електорального процесу в регіонах України напередодні виборів народних депутатів, виявила підпільну виборчу дільницю в Кіровському районі Донецька», - говориться в повідомленні.

Під час перебування групи в місті було встановлено, що жителям Кіровского району розсилається по кілька різних запрошень на одні й ті самі вибори. При цьому адреси цієї дільниці в листах були вказані різні: вул. Коксохімічна, 7 і вул. Россошанська, 6. Приїхавши за першою адресою, спостерігачі не виявили нічого, а за другою - дійсно була виборча дільниця № 141817, відзначили в місії.

"Така технологія заплутування виборців цілком може бути використана для зниження явки тією політичною силою, якій в цьому регіоні слід побоюватися "надмірної" активності громадян", - коментує ситуацію головний науковий консультант CIS-EMO Станіслав Бишок.

"Людина, яка піде голосувати за підробленою адресою і не знайде там нічого, навряд чи повернеться на "правильну" дільницю, зрозумівши, що її дезінформували. Таким чином, її голос або пропаде, або ним скористається хтось ще", - вважає консультант CIS-EMO.