Ющенко про УПА: Зміна національного курсу приведе до визнання справжніх героїв нації

Про це він заявив під час урочистостей з нагоди 70-річчя створення УПА, які відбуваються у музейному комплексі «Штаб УПА-Південь» у селі Антонівці (Тернопільська область).

В Антонівцях на початку квітня 1943 року було створено штаб УПА «Південь», а після завершення Другої світової війни село було знищено загонами НКВС та ліквідовано як населений пункт за рішенням Президії Верховної Ради УРСР 1952 року.

Виступаючи перед громадою, Віктор Ющенко зазначив, що 14 жовтня – день Покрови Пречистої Богородиці – є одним з тих свят, які консолідують українську націю.

«Сьогоднішнє свято якнайбільше уособлює визвольний рух українців. Сталося так, що нам роками нав’язували інші цінності, нас переконували, що нашим героєм є Павлік Морозов. Треба було десятиліття, щоб ми повернулися до нашої справжньої історії, почали шанувати українських героїв, відроджувати національні традиції», - сказав Віктор Ющенко.

Він наголосив на необхідності виховати повагу до подвигів українських героїв усьому українському суспільству .

«Це може забезпечити лише зміна національного курсу. Лише тоді у всій державі – і на заході, і на сході – буде пошана до української мови, до української культури, до українських героїв. Тільки зміна національного курсу зробить із населення націю», - підкреслив Віктор Ющенко.

Він нагадав, що свого часу указами Президента присвоїв звання Героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу, однак із зміною влади ці укази було скасовано.

«Це зумовлено тим, що на жаль в державі немає єдиної поки що думки щодо визвольних змагань українців. Проблема також в тому, що прийшли слабі політики, а слабкий політик завжди буде тримати середню лінію», - констатував лідер «Нашої України».

Перебуваючи на Тернопільщині, Віктор Ющенко відвідав музей «Штаб УПА – Південь», де оглянув експозицію, взяв участь у богослужінні та поклав квіти на цвинтарів воїнів УПА.

Довідка УНІАН. На початку квітня 1943 року в селі Антонівці створили штаб УПА «Південь». Згодом його ще називали «Антонівською республікою», оскільки це була перша військова база українських партизанів на Волині з досконалою логістикою.

У 1943 році німецькі війська зробили спробу знищити Антонівецький курінь УПА. Вони оточили село Стіжок, захопили жителів, які не встигли заховатись в ліс (старих, дітей, жінок, всього 73 особи), зігнали їх в клуню, облили бензином і живих спалили.

Загін "Крука” дав бій карателям між Антонівцями і Стіжками, увесь німецький загін було знищено: 90 фашистських солдатів і офіцерів.

20 серпня німці зробили рішучу спробу ліквідувати табір. Для цього була виділена дивізія СС генерала фон дем Баха, підсилена танками та авіацією. Німцям, які вже відступали під тиском Червоної армії, не вдалося знищити штаб УПА в Антонівцях.

Битва під Гурбами.

На початку 1943 року радянсько-німецький фронт вже розміщувався на захід від Рівненщини. Оскільки в тилу Червоної Армії залишились доволі значні з’єднання українських повстанців, радянські війська у квітні 44-го почали систематично відрізати шляхи до відступу південній групі УПА. Війська НКВС намагались відтиснути повстанців до лінії фронту й тих, хто не загинуть в оточенні, винищити у прифронтовій смузі

Вирішальна битва відбулась 21-25 квітня в урочищі Гурби, на кордоні сучасних Рівненської та Тернопільської областей. Тут у відкритому бою 5 тисяч вояків УПА зустрілись з 30-35 тисячами війська НКВС та Червоної армії, знятих з Кавказу.

Гурбенська битва була найбільшою в історії УПА. Кількість загиблих військових і цивільних осіб точно не встановлена.

Під час бою керівники військ УПА проявили тактичну грамотність і невеликими групами зуміли вирватися з оточення. І хоч радянська пропаганда оголосила про перемогу у цій битві, головної цілі війська НКВС не досягли – усі загони УПА не було знищено, вони й надалі продовжували вести військові та пропагандистські акції у Західній і Центральній Україні.

Ліквідація села. Після закінчення Другої світової війни війська НКВС на території Тернопільщини потроїли свою чисельність. У пошуках повстанців використовували собак, солдати ходили з довгими металевими щупами для виявлення криївок. Влада почала арешти молоді та відправку її на примусові роботи на Донбас.

Восени 1946 р. село Антонівці повністю знищили, 177 родин вивезли в село Розділ та село Привітне Запорізької області, інших розселили на Шумщині та Лановеччині.

У 1952 році село зникло з карти УРСР, його ліквідували указом Президії Верховної Ради УРСР.

Антонівці офіційно відновлені 29 квітня 1990.