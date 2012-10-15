З’їзд Об’єднаної опозиції проходить за закритими дверима

У Києві проходить з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд мав розпочатися о 10.00, але делегати, у тому числі кандидати у народні депутати у мажоритарних округах, прибували на з’їзд ще впродовж 50 хвилин.

З’їзд проходить у закритому режимі. Журналісти очікують учасників з’їзду біля офісу Об’єднаної опозиції на вулиці Турівській.

На 13.00 заплановано брифінг лідерів Об’єднаної опозиції Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка.

Як повідомив журналістам під офісом об’єднаної опозиції депутат Андрій Шевченко, на даний час з’їзд «Батьківщини» ще не розпочався.

«Все буде добре, але не одразу», - сказав А.Шевченко журналістам.