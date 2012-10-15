Прес-конференція ДПС України "Оподаткування у сфері шоубізнесу: як сплачують податки зірки"

16 жовтня 2012 року відбудеться прес-конференція директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України В’ячеслава Бусарєва на тему: „Оподаткування у сфері шоубізнесу: як сплачують податки зірки” Прес-конференція розпочнеться о 15.00 у Прес-центрі ДПС України (Львівська пл., 8, 3-й поверх).

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 247-35-01, 590-27-43, до 12.00 16 жовтня 2012 року.

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