ЄС каже, що Україні для підписання асоціації самих чесних виборів недостатньо

Про це посли заявили в ході панельної дискусії «Головні виклики євроінтеграції України напередодні парламентських виборів», передає кореспондент УНІАН.

Посол Польщі в Україні Генрік Литвин зазначив, що проведення чесних виборів дає можливість продовжити діалог з ЄС. «Угода про асоціацію - це не подарунок Україні з боку ЄС, це ефект негоціації двох партнерів. Є речі, в яких зацікавлені в ЄС, є елементи, в яких зацікавлена Україна»,- сказав він.

За словами посла, якщо виборам в Україні буде дана позитивна оцінка, то це дає шанс на підписання угоди про асоціацію. «Але це не автоматичний ефект. Після такої можливої позитивної оцінки повертаємося до діалогу і тоді домовляємося щодо ще деяких деталей і тут оцінки, позиції громадянського суспільства, політичних партій будуть дуже важливими»,- сказав він.

«Нам на сьогодні треба подумати, наскільки є детермінація в Україні, щоб розвивати діалог щодо європейської інтеграції»,- додав посол.

На його переконання, українська сторона забагато відповідальності перекладає на Європейський Союз. «Це не від нас залежить насправді ситуація. Хід діалогу щодо інтеграції залежить перш за все від детермінації і активності української сторони», - сказав Г.Литвин.

Посол Франції в Україні Ален Ремі зазначив, що представники ЄС неодноразово висловлювали свою стурбованість ситуацією в Україні, зокрема, щодо справедливого правосуддя. Він наголосив, що в ЄС очікують прогресу в цьому напрямку. «Вибори не будуть ключовим моментом оцінки, однак це буде важливим кроком на цьому шляху», - додав він.

Посол ФРН в Україні Крістоф Вайль зазначив, що чесні і справедливі вибори є необхідною умовою для підписання угоди про асоціацію.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров у свою чергу зазначив, що жодні події не мають стати на перешкоді підписанню угоди про асоціацію і її подальшого втілення в життя, оскільки ця угода має стати засобом наближення українського суспільства до європейських стандартів. «Головна мета для України - це через угоду про асоціацію наблизитися якомога ближче до європейських стандартів», - сказав він.