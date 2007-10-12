Соціаліст має намір звернутися до Ющенка

Народний депутат від СПУ Василь СІЛЬЧЕНКО має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з відкритим листом, аби привернути увагу до фактів масового підкупу студентів з боку БЮТ.

Про це В.СІЛЬЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні ми бачимо, що «чесність» виборів, про які багато і гарно говорять деякі політичні сили, далекі від демократичних стандартів», - сказав В.СІЛЬЧЕНКО.

Перший секретар Київського обкому СПУ продемонстрував звернення студентів Білоцерківського Аграрного університету, «який просить захистити їх від погроз і шантажу з боку БЮТ». За словами В.СІЛЬЧЕНКА, студентам була обіцяна фінансова підтримка за збір голосів на користь БЮТ - від 50 до 150 грн. Однак, стверджує він, після виборів з ними ніхто не розрахувався, а тим, хто настирливо намагався зустрітися з представниками БЮТ і одержати обіцяні гроші, почали погрожувати, залякувати їх самих і членів сімей. «Для мене головне - захистити дітей від погроз політичних аферистів», - наголосив він.

Разом з тим В.СІЛЬЧЕНКО відзначив, що не володіє юридичним підтвердженням того, що технологія підкупу виборців здійснювалась безпосередньо БЮТ, а не якоюсь іншою силою від імені БЮТ. «Я маю у своєму розпорядженні заяви громадян, які вказують на БЮТ», - уточнив представник СПУ.

В.СІЛЬЧЕНКО спростував твердження, що обнародування даної інформації є технологією СПУ і партій коаліції з перерахунку голосів, одержаних на дострокових виборах-2007. «Для нас головним є моральний аспект даної проблеми. Ми хочемо розголосити зібрані факти і звернути увагу громадськості і політиків на те, що виборчі кампанії необхідно проводити чесно і демократично, а не скуповувати голоси. Тут більшою мірою питання моралі, а не політики», - наголосив він.