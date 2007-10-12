Кому з політиків дістанеться Хрещатик на 14 жовтня?..

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні задовольнив усі позовні вимоги Київської міської державної адміністрації щодо обмеження проведення 14 жовтня масових акцій політичними силами та організаціями.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міськдержадміністрації Віктор ГОНЧАРУК.

Таким чином, згідно із судовим рішенням, заходи з нагоди відзначення 65-ї річниці створення Української повстанської армії дозволено проводити лише у межах Софійської площі столиці.

Що стосується відзначення 63-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, то усі політичні сили, які виявили бажання провести з цієї нагоди свої масові заходи, зможуть зробити це біля пам’ятника Леніну на бульварі Шевченка.

Як зазначив В.ГОНЧАРУК, Майдан Незалежності і Хрещатик залишаться вільними від політичних заходів цього дня.

Як повідомляв УНІАН, з метою забезпечення порядку у центрі міста, безпеки для відпочинку киян та надання можливості всім політичним і громадським організаціям провести мирні заходи з нагоди відзначення річниці визволення України та річниці УПА, а також з нагоди свята Покрови КМДА 11 жовтня звернулась до суду.

Відповідно до поданих у ГУ з питань внітрішньої політики КМДА заявок, 14 жовтня свої урочисті заходи планують провести у центрі міста близько 15 різних громадських і політичних організацій. Серед них, зокрема, Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, яке заявило, що пройде маршем за визнання Української повстанської армії через весь центр столиці, а також КПУ, яка заявляла, що не дозволить прихильникам УПА пройти вулицями міста.