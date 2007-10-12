За якими правилами гри відбувається коаліціада-2007

Головною ознакою коаліціади поточного року є чітка визначеність правил гри.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи відмінність між процесами формування коаліцій 2007 та 2006 років.

Він наголосив, що першою суттєвою відмінністю між двома коаліціадами є те, що вибори 2007 року покликані сформувати одну з двох коаліцій – або демократичну за участю БЮТ та НУ-НС, або коаліцію на основі Партії регіонів.

М.ТОМЕНКО наголосив, що під час виборів жодна політична сила “не обґрунтовувала і не виступала за необхідність формування широкої коаліції”. При цьому він нагадав, що по завершенню виборів 2006 року йшла тривала дискусія щодо форми коаліції.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, чітка визначеність правил гри полягає у тому, що БЮТ і НУ-НС “де-факто створили коаліцію, підписавши угоду про співпрацю у лютому 2007 року”. “Це принципова відмінність”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що коаліціада нинішнього року відбувається під суспільним тиском, який полягає в необхідності якнайшвидше створити коаліцію.

Крім того, за його словами, нинішнє формування коаліції відбувається під час досить складної соціально-економічної ситуації. “А це вимагає від Президента і ключових гравців якнайшвидше визначитися з форматом коаліції і уряду”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, причиною цього є необхідність ухвалення у короткий термін бюджету та інших соціально-економічних документів.