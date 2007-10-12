Томенко: журналісти мають відвернути плани Черновецького

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що протидія створенню столичного медіа-холдингу стане для журналістів тестом на професійну солідарність.

Про це йдеться у коментарі М.ТОМЕНКА, переданому УНІАН.

Він повідомляє, що у відповідному розпорядженні столичного міського голови „Про організацію правових заходів, пов’язаних з припиненням підприємств засобів масової інформації” (№ 1305 від 03.10.2007 р.) передбачається створити комісії „з припинення редакції газети «Вечірній Київ», редакції газети «Хрещатик», редакції газети «Українська столиця», радіостанції «Голос Києва» та ДКП ТРК „Київ”, а також здійснити реорганізацією комунальних та державно-комунальних підприємств шляхом їх злиття у ЗАТ «Київський медіа-холдинг» в термін до 31.12.2007 р.”

„Схема, як привласнити комунальні медіа, що створені за рахунок коштів киян та фінансуються з міського бюджету (у 2007 році на комунальні ЗМІ планується витратити 41 млн. грн.), шляхом створення медіа-холдингу, який, цілком очевидно, буде контролюватися кимось із команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, - сьогодні реалізується”, - зазначив М.ТОМЕНКО, коментуючи відповідне рішення Київського міського голови.

Він вважає, що протидія цьому рішенню стане для журналістів тестом на солідарність та повагу до колег.

Довідка УНІАН. 14 червня п.р. Київська міська рада ухвалила рішення про створення медіа-холдингу комунальних засобів масової інформації. Згідно з рішенням, планується реорганізувати комунальні підприємства «Редакція газети «Хрещатик», «Редакція газети «Вечірній Київ», Редакція газети «Українська столиця», «Телерадіокомпанія «Київ», «Радіостанція «Голос Києва» шляхом злиття в закрите акціонерне товариство «Київський медіа-холдинг». Планується, що 51% акцій холдингу належатимуть територіальній громаді Києва, а решта 49% на конкурсних умовах віддадуть інвесторам. Рішення ухвалено з метою підвищити ефективність використання коштів міського бюджету.