Німеччину турбує проблема коаліції в Україні

Основний позитивний підсумок виборів в Україні – їх відповідність міжнародним нормам. Так вважає статс-міністр у Міністерстві закордонних справ Німеччини Гернот Ерлер. В інтерв`ю «Німецькій хвилі» він назвав демократичним просуванням уперед не тільки вибори, а і хід передвиборної боротьби в порівнянні з 2004 роком.

Від прогнозів про політичну ситуацію після виборів і можливої урядової коаліції в Україні в Берліні поки утримуються. На думку Гернота Ерлера, минула практика України показує, що стабільною може бути тільки коаліція, що має солідну більшість. Ерлер говорить: «Це і є та проблема, яка нас на даний момент турбує, це не дає нам можливості зробити жодний прогноз». Не дивлячись на цю невизначеність, в Німеччині підтримують підписання Україною розширеної угоди з ЄС. Гернот Ерлер: «Україні надається добрий шанс використовувати цю стадію, яку можна назвати мостом, для використання всіх вигод європейського добросусідства». Наприклад, після підписання угоди, молоді з України буде легше навчатися в німецьких інститутах і університетах . Будуть створені особливі умови для розвитку торговельно-економічних взаємин двох країн, зокрема для малого і середнього бізнесу. У Берліні сподіваються, що майбутній коаліційний уряд України зможе найближчим часом сформулювати свої політичні цілі по відношенню до Європи.