Прем'єр Канади закликав Януковича припинити переслідування опонентів

Виступаючи 19 жовтня перед 500 канадськими спостерігачами, які незабаром вирушать в Україну, С.Харпер відзначив важливість їх роботи, враховуючи поширене політичне втручання в українську систему правосуддя, передає «Українська правда», посилаючись на lfpress.

"Ми, як і раніше, закликаємо Президента Януковича поважати незалежність судової влади, припинити переслідування представників опозиції і провести справді вільні і справедливі вибори", - сказав С.Харпер.

Він навів два приклади, які викликають у нього занепокоєння.

По-перше, це справа екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка перебуває у в'язниці за звинуваченням, яке багато хто на Заході вважає сфабрикованим.

По-друге, він навів випадок Руслана Забілого, директора музею "Тюрма на Лонцького". С.Харпер відвідав цей музей сам в 2010 році і зустрівся з Р.Забілим.

За словами С.Харпера, Р.Забілого затримали на вулиці і тримали без зв'язку із зовнішнім світом впродовж 14 годин, допитували, запитували про визвольний рух і його контакти за кордоном. Комп'ютери музею, файли і інформація були вилучені міліцією два роки тому і не повернуті.

Р.Забілий був присутній в аудиторії під час виступу С.Харпера.