Луценко пропонує Єханурову скласти повноваження

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що члени блоку, які пройшли до парламенту за списком НУ-НС, повинні виконувати його генеральну лінію щодо угоди з БЮТ.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю журналу «Кореспондент».

Він пояснив, що Юрій ЄХАНУРОВ може не любити Юлію ТИМОШЕНКО, але проголосувати за неї зобов`язаний або відмовитися від депутатського мандата.

«Ну не любить Юрій Іванович Юлію Володимирівну. Ну і нормально, у нього добра дружина, вродлива. Не любить він Юлію Володимирівну, це його людське право, політичне право", зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що НУ-НС взяв на себе зобов`язання вступити в коаліцію з БЮТ. «Тому можна не любити Юлію Володимирівну, можна навіть критикувати. Але виконати умови свого депутатства зобов`язані всі. Або піти з депутатів», – заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він вважає, що коли Ю.ЄХАНУРОВУ «не подобається такий формат парламентської більшості, і якщо він вважає це помилкою, він може зняти з себе повноваження депутата і критикувати нас по-чорному. Так буде правильно».

«Якщо я, приміром, буду супротивником реалізації будь-якого положення цієї програми, я складу з себе повноваження, і лише тоді критикуватиму цю програму. Тому що мене тільки завдяки цій програмі зробили депутатом», – резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.