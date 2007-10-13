Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Дніпропетровська, де зустрічається з потерпілими та їхніми родинами у штабі з ліквідації наслідків вибуху побутового газу у 10-поверховому житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО приїхала до рідного міста, щоб надати допомогу своїм землякам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.45 у Дніпропетровську стався вибух побутового газу у житловому будинку, розташованому на масиві Перемога, вул. Мандриківська, 127.

За останніми даними МНС, від вибуху загинули 9 людей, 21 людина госпіталізована, з них троє діти. Зруйновано 96 зі 160 квартир будинку.

За інформацією керівника головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської області Валентини ГІНЗБУРГ, наразі в трьох лікарнях міста перебувають 18 постраждалих, троє з них, у тому числі 14-річна дівчинка, залишаються у важкому стані.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 5 млн. грн. для постраждалих мешканців зруйнованого будинку.