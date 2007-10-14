У Києві розпочався мітинг за визнання УПА

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві розпочався мітинг за визнання Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь понад 5 тисяч осіб – представників ВО “Свобода”, КУН та УНСО.

Учасники мітингу тримають державні прапори і гасла: “Україна – понад усе!”, “ОУН-УПА – державне визнання”.

Перед початком мітингу лідер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК наголосив журналістам, що 65-та річниця від дня створення УПА є дуже великим святом і обов’язково святкуватиметься на загальнодержавному рівні.

Він повідомив, що після мітингу учасники акції здійснять марш за визнання УПА від пам’ятника Тарасу Шевченку до Софійської площі.

За словами О.ТЯГНИБОКА, у зв’язку із забороною суду марш не буде проводитись через більшість центральних вулиць Києва, як планувалось.

“Київська адміністрація фактично є у змові з так званими лівими силами, оскільки як тільки ми подаємо заявку на якийсь маршрут, моментально ліві подають заяву на акції у той же час, у тому ж місці”, - сказав О.ТЯГНИБОК.

Водночас він висловив переконання, що маршрут маршу не має великого значення, оскільки головне – звернути увагу українців на те, що вояки УПА є справжніми героями України.