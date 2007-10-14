На столичній Бесарабці критикують указ Ющенка

Близько 200 активістів ПСПУ і громадської організації “Київська Русь” на Бесарабській площі у Києві виступають проти святкування 65-ї річниці Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори ПСПУ і гасла: “Нет – наследникам бандеровцев!”, “Хайль НАТО!”, “ОУН – український різновид фашизму!”, “Нет - украинскому фашизму!”, “Фашисты ОУН-УПА не пройдут!».

Перед учасниками мітингу виступила лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО, яка звинуватила вояків УПА у співпраці з фашистською Німеччиною та розкритикувала Президента України Віктора ЮЩЕНКА за указ про святкування річниці УПА. “Як ЮЩЕНКО може нав’язувати Україні це свято – створення УПА?”, - звернулась вона до учасників акції.

Працівники міліції не пропускають мітингувальників на Хрещатик.