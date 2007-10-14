Тимошенко знайшла винних на 300% у вибуху в Дніпропетровську

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає державу винною у вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

«Держава винна на триста відсотків, абсолютно винні й ті, які володіють міським газовим підприємством («Дніпрогаз» - УНІАН)», - зазначила лідер БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, більшість підприємств електроенергетики і газопостачання перебувають у приватній власності, а держава зі свого боку не забезпечила належний контроль за їхньою діяльністю.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зазначені підприємства не витрачають кошти на утримання мереж у належному стані. За словами лідера БЮТ, підприємство «Дніпрогаз» після приватизації втричі скоротило технічний персонал і технічний парк.

Вона наголосила на необхідності терміново приймати закони, які передбачають або повернення підприємств електроенергетики і газопостачання у державну власність, або ухвалити спеціальний закон про жорсткий контроль за діяльністю зазначених підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у мікрорайоні Перемога Дніпропетровська стався вибух побутового газу. За даними МНС, 10 осіб загинуло, 23 особи постраждало (з них 6 дітей).

Внаслідок вибуху пошкоджено 10 будинків, з них повністю зруйнований 3-й під`їзд 10 поверхового 4-під`їзного житлового будинку №127 по вулиці Мандриківській, інші 3 під`їзди зазнали ушкодження. Ударною хвилею було пошкоджено ще 7 приватних одноповерхових і 2 багатоповерхових будинки.

*** Частка державної власності у ВАТ «Дніпрогаз» становить 1%. 99% акцій «Дніпрогазу» перебувають у приватній власності.