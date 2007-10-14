Тимошенко: будинки після вибуху такої сили не можна реставрувати

Людям, які постраждали від вибуху газу у багатоповерховому житловому будинку в Дніпропетровську, необхідно терміново надати або гроші, адекватні вартості квартири, або ж квартири. На цьому наголосила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, представники блоку разом з мерією з’ясовують, які квартири наразі в Дніпропетровську продаються і за якою ціною.

«Сьогодні держава, на жаль, визначила значно меншу ціну квадратного метра, ніж реально коштує та чи інша квартира. Я думаю, що держава насамперед має встановити реальну ринкову вартість житла саме в цьому районі і надати людям невідкладно протягом тижня гроші для придбання квартир», - зазначила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що “вже з понеділка з восьмої години ранку мешканцям зруйнованого будинку БЮТ надаватиме довідки про те, де, по якій ціні, як швидко ці квартири можна буде купити”.

Крім того, лідер БЮТ наголосила на тому, що не можна допустити недооцінки майна, яке втратили люди.

«Наші юридичні групи будуть працювати разом з людьми для того, щоб ні в якому випадку не допустити видачі людям якихось копійок, що не компенсують втрачене майно. Нехай держава кооперується з цим приватним власником, якому вони без нагляду і контролю віддали у приватну власність “Міськгаз”, і вони разом домовляються і компенсують людям все втрачене», - підкреслила лідер БЮТ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що БЮТ не дасть «ні за яких обставин цей панельний будинок, що витримав такий вибух, поновлювати, відновлювати, реставрувати, щоб потім знову вселяти людей». «Тому що панельні будинки такого віку після вибуху такої сили абсолютно не можна реставрувати», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ створив штаб, де надаватиметься допомога постраждалим від вибуху газу у житловому будинку Дніпропетровська. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні зранку кожному мешканцю зруйнованого будинку у штабі виплачують по 2 тисячі гривень з благодійного фонду.