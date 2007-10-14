Симоненко хоче оголосити Ющенка персоною нон-грата

Лідер українських комуністів Петро Симоненко взяв участь в акції протесту проти реабілітації вояк ОУН-УПА, повідомляє сайт КПУ.

“Я переконаний, що указ Ющенка про святкування річниці УПА - організацію, яка тісно співробітничала з фашистською Німеччиною і керівники якої присягали на вірність Гітлеру, - це злочин перед подвигами всіх, хто звільняв мир від нацистської чуми, це злочин перед пам`яттю героїв, полеглих в боротьбі за мир на планеті. Це злочин, за який президент має нести кримінальну відповідальність відповідно до законів України і має бути оголошений персоною нон-грата у всіх країнах, де пропаганда нацизму заборонена законом”, - сказав Петро Симоненко на мітингу в Києві.