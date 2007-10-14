Ющенко присвоїв звання Герой України Роману Шухевичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена Держави головному командирові Української повстанської армії у 1942–1950 роках, генерал-хорунжому Роману Шухевичу (посмертно).

Про це йдеться в Указі Президента, текст якого опубліковано на офіційному сайті Глави держави.

Як зазначається в документі, це почесне звання Р.Шухевичу присвоєно “за визначний особистий внесок у національно-визвольну боротьбу за свободу і незалежність України та з нагоди 100-річчя від дня народження та 65-ї річниці створення Української повстанської армії”.

Також ыншим Указом В.ЮЩЕНКО відзначив державними нагородами за вагомі особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії низку учасників національно-визвольного руху.